Révoltée et engagée Nadège Prugnard, en véritable poétesse de la scène, offre un concert politique à la gloire du peuple et des résistant·e·s du Portugal d’hier et d’aujourd’hui.



J’ai deux pays la France et le Portugal. Mon grand-père ainsi que des milliers d’autres portugais sont arrivés en France en fuyant le régime autoritaire de Salazar… L’autrice, connue pour son style d’écriture incisif, interroge le silence qui recouvre l’histoire des migrations portugaises au temps de l’Estado novo.



À partir de paroles récoltées en France et au Portugal, Fado dans les veines entrelace récits intimes et soubresauts de l’histoire pour une étonnante odyssée musicale sur les mers de l’exil et de la saudade. Sur le plateau, autour d’une grande tablée républicaine, le titre tient toutes ses promesses avec un fado joué en live par trois musiciens et deux chanteuses.



À travers ce poème qui célèbre les valeurs de solidarité et de fraternité, elles chantent l’émotion et nous entraînent dans un tourbillon de sentiments.

