Fado dans les veines – ASSA-ATP Millau Millau, 29 mars 2022, MillauMillau.

Fado dans les veines – ASSA-ATP Millau Millau

2022-03-29 – 2022-03-29

Millau Aveyron Millau Aveyron

EUR Théâtre de la Maison du Peuple rue Pasteur Millau Mardi 29 mars 20h30 – Salle Senghor

Fado dans les veines / Cie Magma Performing Théâtre

Création, coproduction FATP. Écrit et mis en scène par Nadège Prugnard.

« Poème parlé-chanté des déracinements, du fatum, de l’absence, de la mélancolie, du vent qui balbutie… mais aussi chanson-protestation, musicale et symbolique à la gloire du peuple et des résistances du Portugal d’hier et d’aujourd’hui. » Nadège Prugnard

« Nadège danse le fado, elle invente une langue et un chant envoûtant. » Marina Da Silva, L’Humanité

Durée : 1h20

BILLETTERIE

Plein tarif : 18 €

Tarifs réduits sur justificatif :

Adhérent : 12 €

Partenaires : 15 € (MJC, abonnés du Théâtre de la Maison du Peuple, élèves des écoles de théâtre, danse, musique et chorales de Millau, groupes)

Scolaires, étudiants, RSA, chômeurs, intermittents du spectacle : 6 €

Enfant (-12 ans) : 5 €

Carte d’adhérent : 10 €

Avantages de la carte :

– spectacles ASSA-ATP dont les co-accueils : 12 € (tarif B) et 21 € (tarif A)

– spectacles de la saison du Théâtre au Tarif Réduit 1

VENTE

Deux jours avant le spectacle, de 18h30 à 19h30, dans le hall du Théâtre et 1 heure avant le spectacle.

La billetterie pour les co-accueils est assurée par le Théâtre de la Maison du Peuple.

Renseignements

05 65 61 04 66 • assa-atp@wanadoo.fr • Facebook Assa-atp-de-Millau

16A boulevard de l’Ayrolle – 12100 Millau

THÉÂTRE

maisondupeuple.millau@orange.fr +33 5 65 59 47 61 http://www.maisondupeuplemillau.fr/

Mardi 29 mars 20h30 – Salle Senghor

Fado dans les veines / Cie Magma Performing Théâtre

Création, coproduction FATP. Écrit et mis en scène par Nadège Prugnard.

« Poème parlé-chanté des déracinements, du fatum, de l’absence, de la mélancolie, du vent qui balbutie… mais aussi chanson-protestation, musicale et symbolique à la gloire du peuple et des résistances du Portugal d’hier et d’aujourd’hui. » Nadège Prugnard

« Nadège danse le fado, elle invente une langue et un chant envoûtant. » Marina Da Silva, L’Humanité

Durée : 1h20

BILLETTERIE

Plein tarif : 18 €

Tarifs réduits sur justificatif :

Adhérent : 12 €

Partenaires : 15 € (MJC, abonnés du Théâtre de la Maison du Peuple, élèves des écoles de théâtre, danse, musique et chorales de Millau, groupes)

Scolaires, étudiants, RSA, chômeurs, intermittents du spectacle : 6 €

Enfant (-12 ans) : 5 €

Carte d’adhérent : 10 €

Avantages de la carte :

– spectacles ASSA-ATP dont les co-accueils : 12 € (tarif B) et 21 € (tarif A)

– spectacles de la saison du Théâtre au Tarif Réduit 1

VENTE

Deux jours avant le spectacle, de 18h30 à 19h30, dans le hall du Théâtre et 1 heure avant le spectacle.

La billetterie pour les co-accueils est assurée par le Théâtre de la Maison du Peuple.

Renseignements

05 65 61 04 66 • assa-atp@wanadoo.fr • Facebook Assa-atp-de-Millau

16A boulevard de l’Ayrolle – 12100 Millau

Théâtre de la Maison du Peuple

Millau Millau

dernière mise à jour : 2022-01-27 par