Fading- Festival de Rocamadour Gesualdo Six Owain Park Martel, 16 août 2023, Martel .

EGLISE SAINT-MAUR Martel Lot

2023-08-16 21:00:00 21:00:00 – 2023-08-16 22:00:00 22:00:00

Martel

Lot

EUR THOMAS TALLIS (c.1505 – 1585)__Te lucis ante terminum

CARLO GESUALDO (1566 – 1613)__Illumina faciem tuam

JONATHAN SEERS (né en 1954)__Look down, O Lord Jonathan Seers

OWAIN PARK (né à 1993)__Phos hilaron

JOANNA MARSH (né en 1970)__Fading

WILLIAM BYRD (c.1540 – 1623)__Lullaby ‘My Sweet Little Baby’

VELJO TORMIS (1930 – 2017)__Marjal aega magada

NICHOLAS GOMBERT (1495 – 1560)__Media vita

VELJO TORMIS__Laulan lapsele

CHRISTOPHER TYE (c.1505 – 1572/3)__Ad te clamamus (Salve Regina)

VELJO TORMIS__Lase kiik käia!

ALONSO LOBO (1555 – 1617)__Versa est in luctum

LUCA MARENZIO c.1553 – 1599) __Potrò viver io più se senza luce

JOANNA MARSH__Seeds in flight

HILDEGARD VON BINGEN (1098 – 1179)__O Ecclesia, oculi tui

SARAH RIMKUS (né en 1990)__My heart is like a singing bird

GERDA BLOK-WILSON (né en 1955)__O Little Rose, O Dark Rose

VELJO TORMIS__Âiutus (Lullaby)

Depuis le IVe siècle, les complies accueillent la venue de la nuit, dernière prière du jour, chantées peu après le coucher du soleil. Elles constituent, bien sûr, l’occasion rêvée pour les compositeurs de signer des musiques crépusculaires, soignant des atmosphères souvent irréelles et des textures somptueuses.

Avec une perfection vocale stupéfiante (ils sont la révélation de ces dernières années au sein des ensembles anglais), The Gesualdo Six nous emmènent dans un vaste voyage sonore, du mysticisme légendaire d’Hildegard von Bingen et des cathédrales sonores de la Renaissance (Tallis, Marenzio, White…) aux chants poignants des compositeurs baltes actuels, notamment l’Estonien Veljo Tormis, une véritable découverte, digne héritier d’Arvo Pä

Martel

