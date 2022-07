« FADING #7 » Installation de Sophie Laly Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Installation vidéo contemporaine. Artiste vidéaste très active dans le champ de la danse contemporaine, Sophie Laly met en scène l'apparition d'une maison sur le pont de Bir-Hakeim, dont l'image projetée s'affirme avec l'avancée de la nuit. FADING #7 offre ainsi une lecture nouvelle et poétique du paysage.

