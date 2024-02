Fadhila Festival les Zébrures du Printemps Centre Culturel Jean Gagnant Limoges, samedi 23 mars 2024.

Fadhila Festival les Zébrures du Printemps Centre Culturel Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

À 14h30.

Durée 50min.

Lecture

Au Burkina Faso, deux femmes décident de rester dans leur village malgré les hommes armés qui surgissent régulièrement et ne cessent de les sommer de partir. Deux mères, dont le mari de l’une et les enfants de l’autre sont partis vers l’Europe, cachant à celles qui sont restées au village une vérité difficile à exprimer. Comment résister et comment protéger les enfants qui restent de la folie de la guerre ?

Informations et réservations par mail ou par téléphone (en lien). .

Centre Culturel Jean Gagnant Avenue Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@lesfrancophonies.fr

