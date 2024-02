Fadhila CCM Jean Gagnant Limoges, samedi 23 mars 2024.

Fadhila Texte et direction de lecture Aristide Tarnagda Samedi 23 mars, 14h30 CCM Jean Gagnant Entrée libre

Début : 2024-03-23T14:30:00+01:00 – 2024-03-23T15:30:00+01:00

Lecture

Vers la scène 2025

Au Burkina Faso, deux femmes décident de rester dans leur village malgré les hommes armés qui surgissent régulièrement et ne cessent de les sommer de partir. Deux mères, dont le mari de l’une et les enfants de l’autre sont partis vers l’Europe, cachant à celles qui sont restées au village une vérité difficile à exprimer. Comment résister et comment protéger les enfants qui restent de la folie de la guerre ?

Aristide Tarnagda est auteur, comédien, metteur en scène et depuis 2016, directeur des Récréâtrales. Il y a mis en scène plusieurs textes d’auteurs∙rices contemporain∙e∙s tels que Pistes… de Penda Diouf, Que ta volonté soit Kin et Plaidoirie pour vendre le Congo de Sinzo Aanza, ainsi que ses propres textes. Depuis 2021, il développe le projet culturel et artistique Terre Ceinte, du nom du roman de Mohamed Mbougar Sarr. Ce projet vise à lutter contre la montée d’un extrémisme violent au Burkina Faso, à partir notamment d’ateliers artistiques menées auprès de personnes déplacées et de commu nautés hôtes, dans des provinces touchées ou menacées par le terrorisme.

Du même auteur :

Sank ou la Patience des morts, Lansman Éditeur, 2016

Terre Rouge et Façons d’aimer, Lansman Éditeur, 2017

Avec François Copin, Safoura Kaboré, Yaya Mbilé Bitang, Joaquim Pavy, Aristide Tarnagda

Musique Joaquim Pavy

Chant Romane Ponty-Besanger

En partenariat avec le Bottom Théâtre

Possibilité d’accéder au service Souffleurs d’images

CCM Jean Gagnant 7 avenue jean gagnant 87000 limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

lecture Les zébrures du printemps

© Sophie Garcia