Le projet Buropolis propose régulièrement, en plus de son programme d’exposition, des événements variés – concerts, performances, conférences, marchés – directement portés par les artistes résident.e.s du projet, à l’image de leurs implications multiples et protéiformes. FADAS est un nouveau média 100% marseillais qui plonge dans la cité phocéenne et va à la rencontre de ses figures inspirantes. Comme Marseille, FADAS est éclectique et solaire. Chaque semaine, FADAS propose, à travers ses vidéos, de partir à la découverte de celleux qui font Marseille : artistes,sportif·ive·s, cuisinier.e.s, associations marseillais.e.s ou personnages emblématiques, FADAS se faufile partout. Pour fêter son lancement, FADAS prend place le 4 septembre de 14h à 23h sur l’esplanade de Buropolis. SKATE ● Contest de skate Imaginé et réalisé par des artistes occupant.e.s de Buropolis – avec des matériaux de récupération – le nouveau skatepark DIY sera inauguré à l’occasion du lancement du média FADAS avec un contest de skate. Jury : Chloé Bernard @chloyeah_suzzies (artiste et skateuse) Lot à gagner : une board spécialement dessinée par @chloyeah_suzzies CONCERTS / DJ SETS ● Biensüre / @biensure_ Biensüre est un groupe de musique disco kurde psychédélique dont les influences sont multiples, dépassent les générations et les frontières : De la scène rock stambouliote et anatolienne des années 70-80 aux sons du marseillais JUL. Créé à Marseille au printemps 2019, c’est une histoire d’amitiés et de rencontres entre les hommes et les cultures méditerranéennes qui réunit Milan Petrucci,Hakan Topraket et Anselme Kavoukdjian. [https://soundcloud.com/biensurebiensure](https://soundcloud.com/biensurebiensure) ● Bianca aka La Baronne / @bbinitials Figure de la nuit marseillaise, Biance a fait ses armes en commençant en tant que physio au sein du club de La dame noir. Après avoir fini ses études de communication, elle commence à organiser ses propres soirées hebdomadaires, en programmant des DJS pour le bar le Duke. S’en est suivi des soirées plus pointues et orientées techno appelées Dancing In The Dark à La Dame noir du Dancing. Lassée du stress de l’organisation et ayant toujours eu cette addiction pour la musique, elle se lance en tant que sélecta en duo au départ pour ensuite prendre son envol naturellement en solo. Suivant les lieux où elle joue, sa sélection oscille, allant du funk, au hip hop, à la soul; au disco en passant par l’électro. ● Imane / @venuseim Venuseism est envoûtante, son style est polyvalent et indescriptible […]. Tantôt dans de profondes basses, tantôt dans de délicats aigus, la voix de Venuseism varie au fil des musiques comme ses musiques varient au fil de ses états d’esprit. L’inspiration artistique de la jeune femme ? “Les jours qui passent, les couleurs, mon contact avec les gens, l’expression des sentiments et des émotions par tous les moyens” (Source : artistikrezo.com) ● Twerkistan / @we.twerkistan Twerkistan est un collectif ayant vocation à diffuser les musiques issues de la culture hip-hop et des cultures urbaines affiliées. Soundcloud.com/wetwerkistan – ● Achim / @achimerie Originaire de La Castellane à Marseille, Achim est un des talents prometteurs de la cité phocéenne et plus largement du rap français, avec déjà 10 ans de rap dans la tête et 5 Eps en 2020. [https://achim.lnk.to/follow](https://achim.lnk.to/follow) + SURPRISE GUEST EXPOSITION Solarium est un nouveau lieu de récréation qui a ouvert en juin 2021 entre la gare St Charles et Réformés. Un espace pluridisciplinaire dédié aux arts visuels et à la culture avec comme intention la mise en lumière de la création artistique marseillaise. À l’occasion du lancement du nouveau média marseillais Fadas, Solarium est chargé de la création de l’exposition qui aura lieu à Buropolis et mettra en avant une sélection d’artistes de Marseille pendant que FADAS présente son projet et sa série de vidéos. Artistes exposé.e.s : ● Nayara Barros / @oliveiranayara Originaire de Rio de Janeiro, l’artiste brésilienne Nayara Barros est dessinatrice. Son travail artistique oscille entre l’univers urbain, la faune, la flore et la nature. La série présentée lors de l’exposition sera axée autour du textile peint. ● Delphine Dénéréaz / @delphine.denereaz Née en 1989 dans le sud de la France, Delphine Dénéréaz est une artiste textile mêlant l’art du tissage traditionnel de la lirette à des images populaires telles que symboles, logos et scènes de la vie quotidienne. ● Jules Mimouni / @jules_mimouni Artiste peintre et dessinateur Varois, Jules Mimouni est actuellement résident au sein du projet Buropolis. Son travail est méthodique et composé. Il peint à l’huile, principalement d’après modèles, sur des panneaux de bois préparés. ● Camille Mollier / @camille_mollier Camille Mollier a inventé un personnage nommé Martine. Contrairement aux albums publiés chez Casterman, Martine n’a rien de la petite fille blanche, d’une classe aisée, naïve vivant dans un monde idéalisé. Ses traits sont bruts et son esprit compliqué. À travers ce personnage, Camille Mollier cherche à comprendre la construction de notre psyché et ses évolutions tout au long de notre vie. ● Théo Ouaki / @Theoouaki D’abord tourné vers la peinture, l’artiste plasticien Théo Ouaki a récemment échangé ses pinceaux contre des feutres aux couleurs acides. Sous ses traits vifs et francs, presque compulsifs et automatiques, Théo Ouaki redessine avec humour et ironie l’imagerie dense et chronophage des réseaux sociaux, et plus particulièrement celle des stories Instagram. ● Studiolow / @le_studiolow Après des études aux Pays-Bas à la Design Academy Eindhoven, Héloise Charital et Ismaël Rifai, développent une recherche commune sous le nom de Studiolow. Leur travail se situe à la frontière entre art contemporain, design et recherche documentaire et prend souvent la forme d’assemblage. MARCHÉ DE CRÉATEUR.TRICE.S ● CANINE TUNING / @canine.tuning Créé par la tatoueuse Lola @lolalasioux et par la nail artiste @3615_zbobinails, le salon de tatouage CANINE TUNING – emblématique de Marseille – sera présent sur l’ensemble de l’événement et proposera des tatouages sur place. Pour l’occasion @lolalasioux et @junior_the_ignoring vendront également un série de céramique de leur studio commun @studio_y.l ● Marseille vintage / @marseille-vintage Vintage Shop nomade et sonore, Marseille Vintage c’est avant tout un univers riche et coloré, un véritable Art de vivre mêlant culture Vintage, musique, événements et créations artistiques. Axé autour de l’économie circulaire et l’upcycling, Marseille Vintage contribue aux valeurs de demain en proposant le meilleur du seconde main vintage et de l’upcycling artistique. Pour l’événement, Marseille vintage s’associe avec FADAS et mettra à la vente des vêtements réalisés spécialement pour le lancement. ● Gwladys / @gwladys.sb GWLADYS est une marque d’upcycling qui a vu le jour à la fin de l’année 2019. L’idée de son designer, Hugo, était d’adapter l’upcycling au marché du prêt-à-porter : créer des vêtements de tous les jours, tout en mettant en lumière leur côté brut. ● Maison Huguette / @maison_huguette Entre objets de décoration classiques et pièces hybrides réunissant plusieurs fonctionnalités, Maison Huguette permet de décorer son intérieur avec des objets uniques et entièrement réalisés à la main. Scénographie et événement réalisé en partenariat avec Theatrotruck / @generik_vapeur [https://www.generikvapeur.com/theatrotruck/](https://www.generikvapeur.com/theatrotruck/) FOOD-TRUCKS & BAR À VIN ● Vins naturels Pour l’occasion, les caves L’ivresse / @ivresse.lacave et Winesucker / @winesucker se retrouveront le temps d’une journée pour vendre autour d’un bar extérieur des bouteilles de vin à consommer sur place ou chez soi. ● Funky Grec / @funky_grec13 Des recettes de la mer de la Méditerranée ● Crabetoro / @crabetoro Sandwicherie marseillaise + D’autres surprises !! Entrée au dé Pour accéder à l’événement et soutenir le projet FADAS, il suffira de lancer le dé. Entre 1 et 5, le montant de l’entrée correspondra au chiffre indiqué, et si la chance est de votre côté et que celui-ci tombe sur le 6, l’accès à l’événement sera gratuit. Dans tous les cas, un ticket de tombola sera donné à l’entrée avec le lancer de dé ! Plusieurs cadeaux sont à gagner ——————————————— Informations pratiques BUVETTE Située au rez-de-chaussée du bâtiment, avec des espaces extérieurs aménagés pour profiter au soleil. Ouverte le mardi et mercredi de 11h à 15h, et le jeudi et vendredi, de 11h à 15h et de 18h à 22h. Les bénéfices du bar permettent au projet Buropolis d’exister, merci ! EXPOSITIONS Situés au 9éme étage de Buropolis, les espaces d’exposition sont accessibles le jeudi et le vendredi, de 14h30 à 20h30. Les espaces d’exposition sont accessibles en ascenseur, cependant suite à des dysfonctionnements réguliers, il peut être nécessaire de prendre les escaliers jusqu’au 9e étage.

