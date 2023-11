Un réseau de ravitaillement à Brest ? Faculté Victor SEGALEN Brest, 17 novembre 2023, Brest.

Inspiré.es par le modèle du réseau de ravitaillement de Rennes, on est quelque un.e.s à avoir envie de créer une initiative similaire à Brest. Une sorte de réseau qui mêlerait cantine, récup et distrib, maraichage et glanage de manière plus conséquente que ce qui existe déjà à Brest à l’heure actuelle, plus coordonnée aussi.

A Brest comme ailleurs on est beaucoup à galérer à faire nos courses sans se ruiner, à avoir envie d’être autonomes sur les questions alimentaires, à soutenir les luttes à notre niveau.

On est déjà quelques un.es à faire de la récup’ de manière régulière sur les marchés, dans les super et les hyper marchés pour nous ou pour faire des distributions pendant que d’autres récupèrent la nourriture des cantines scolaires et proposent des petits plats tout prêts.

Y’en a qui font du glanage de légumes sur la demande de camarades maraichèr.es pendant que d’autres font des délicieuses cantines de soutien aux luttes ou à des évènements militants à l’aide de matériels de cantine collectif…

Bref ya déjà plein de choses

de-ci de là et on a envie de proposer un temps pour s’organiser collectivement autour de ces actions, penser le lien ville-campagne, être plus autonome sur la question de la bouffe dans nos luttes, plus solidaires aussi pour agir contre la précarité.

Alors si tu es maraichèr.es, syndiqué.e.s, fan de poubelles, récupérateur.rices en herbe, propriétaires d’un terrain à plougastel, salarié.e.s chez leclerq et que ces différentes actions t’intéresses et/ou que tu veux en savoir plus, tu es invité.e à venir le vendredi 17 novembre à 18h la fac Segalen pour en causer.

On espère à bientôt !

Faculté Victor SEGALEN 20, rue Duquesne Brest 29200 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:00:00+01:00 – 2023-11-17T20:00:00+01:00

