Rencontre – débat en présence de l'auteur Guirec Le Meur à l'occasion de la sortie de son livre « L'impuissance du peuple ».

Faculté Victor SEGALEN
20, rue Duquesne
Brest 29200
Finistère
Bretagne

Inégalités de richesses indécentes, politiciens hors-sols, lois liberticides, médias de masse abrutissants.

Que faire ? S’engager, manifester, faire sa part ?

Le propre du ’’système de domination’’ est de perdurer, de s’adapter à toutes les crises, de rendre vaines les luttes citoyennes.

Ce système est en nous-mêmes, nous l’avons accepté, intériorisé dans notre quotidien…

