Exposition livres anciens Sciences de la Vie et de la Terre

Samedi 16 septembre, 09h00
Faculté Saint-Charles et de son campus

Présentation des ouvrages patrimoniaux qui ont été publiés (surtout au 19 -ème siècle) par des autrices dans les domaines des Sciences de la Vie et de la Terre qui ont participé à des expéditions scientifiques

Faculté Saint-Charles et de son campus
3 place Victor Hugo 13003 Marseille

Toute jeune centenaire, la faculté des sciences Saint-Charles a été édifiée en 1911 par l'architecte Victor-Auguste Blavette. Au fil du XXème siècle, de nouveaux bâtiments rejoignent les trois instituts initialement construits. L'architecte Fernand Pouillon est notamment à l'origine de la bibliothèque universitaire classée « Patrimoine du XXème siècle ». Le site rassemble des collections scientifiques d'une grande richesse dévoilées à l'occasion des journées du patrimoine (herbier, paléontologie, musée colonial…).

Accès piétons face à la gare Saint-Charles

