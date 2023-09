Table ronde autour de la réédition de La politique juridique extérieure de Guy de Lacharrière Faculté Jean Monnet Sceaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux Table ronde autour de la réédition de La politique juridique extérieure de Guy de Lacharrière Faculté Jean Monnet Sceaux, 5 octobre 2023, Sceaux. Table ronde autour de la réédition de La politique juridique extérieure de Guy de Lacharrière Jeudi 5 octobre, 14h00 Faculté Jean Monnet Entrée libre Jeudi, 5 octobre, à partir de 14 heures Salle Georges Vedel

Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management)

Université Paris-Saclay Discutante : Frédérique Coulée, professeure à l’Université Paris-Saclay Intervenants : Diégo Colas, directeur des Affaires juridiques du ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Franck Latty, professeur à l’Université Paris-Nanterre

Fabrice Picod, professeur à Panthéon-Assas Université Évenement en format hybride.

L’évenement sera retransmis par visioconférence, depuis le lien suivant :

https://universite-paris-saclay-fr.zoom.us/j/5223341615?pwd=ZnBTOGljS1ZWa0xwekM1Y1YxZlMzZz09

ID de réunion : 522 334 1615

Code secret : 300683 Faculté Jean Monnet 54 boulevard Desgranges – Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://universite-paris-saclay-fr.zoom.us/j/5223341615?pwd=ZnBTOGljS1ZWa0xwekM1Y1YxZlMzZz09 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T14:00:00+02:00 – 2023-10-05T17:00:00+02:00

2023-10-05T14:00:00+02:00 – 2023-10-05T17:00:00+02:00 Politique juridique extérieure Guy de Lacharrière Université Paris-Saclay Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Sceaux Autres Lieu Faculté Jean Monnet Adresse 54 boulevard Desgranges - Sceaux Ville Sceaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Faculté Jean Monnet Sceaux latitude longitude 48.781972;2.286577

Faculté Jean Monnet Sceaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sceaux/