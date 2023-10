ErasmusDays 2023 sur le campus de Sceaux Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Université Paris-Saclay Sceaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux ErasmusDays 2023 sur le campus de Sceaux Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Université Paris-Saclay Sceaux, 12 octobre 2023, Sceaux. ErasmusDays 2023 sur le campus de Sceaux Jeudi 12 octobre, 13h00 Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Université Paris-Saclay A votre rencontre Le service des relations internationales organise un après-midi autour de la mobilité européenne à destination de l’ensemble de sa communauté étudiante, le jeudi 12 octobre de 13h à 16h devant la cafétéria du CROUS, sur le campus de Sceaux.

Venez vous renseigner sur la mobilité étudiante à l’international (études, stage, aides à la mobilité, opportunités proposées par l’alliance d’universités européennes Eugloh) Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Université Paris-Saclay 54 boulevard Desgranges, 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 91 17 00 https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/ [{« type »: « email », « value »: « ri.jean-monnet@universite-paris-saclay.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

