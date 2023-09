Forum des Masters 2023 Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Université Paris-Saclay Sceaux, 11 octobre 2023, Sceaux.

Forum des Masters 2023 Mercredi 11 octobre, 11h00 Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Université Paris-Saclay Entrée libre

La Faculté Jean Monnet organise un Forum des Masters, sur le campus de Sceaux, le mercredi 11 octobre 2023, à partir de 11h.

Le Forum s’adresse plus particulièrement aux étudiants de L2, L3 er M1 mais reste ouvert aux autres niveaux de formation dans les domaines du Droit, de l’économie, de la gestion et du management.

Vous pourrez rencontrer les responsables et les étudiants de nos masters et leur poser vos questions.

Au programme :

12h30 > 13h30 : Présentation des mentions de Masters en Economie, Management et Science politique par les enseignants responsables – Amphithéâtre 4

12h30 > 13h30 : Présentation des mentions de Masters en Droit par les enseignants responsables – Amphithéâtre 4

11h > 16h : Village des Masters (Stands dans lesquels vous pourrez poser vos questions aux responsables et/ou aux étudiants des formations de Master 1 et/ou Master 2 regroupés par mention) – Extérieur

Pour plus d’information, vous pouvez écrire à communication.jean-monnet@universite-paris-saclay.fr

Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Université Paris-Saclay
54 boulevard Desgranges, 92330 Sceaux
Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France
01 40 91 17 00
https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/
communication.jean-monnet@universite-paris-saclay.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T11:00:00+02:00 – 2023-10-11T16:00:00+02:00

