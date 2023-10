Conférence « Lutte contre les violences au sein du couple : comment accompagner et protéger les victimes ? » Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Salle Georges Vedel Sceaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux Conférence « Lutte contre les violences au sein du couple : comment accompagner et protéger les victimes ? » Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Salle Georges Vedel Sceaux, 23 octobre 2023, Sceaux. Conférence « Lutte contre les violences au sein du couple : comment accompagner et protéger les victimes ? » Lundi 23 octobre, 18h00 Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Salle Georges Vedel Entrée libre, sans inscription L’association étudiante Fières et Sœurs organise une conférence « Lutte contre les violences au sein du couple : comment accompagner et protéger les victimes ? » le lundi 23 octobre de 18h à 20h en salle Georges Vedel sur le campus Sceaux de la Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Management) Une première intervention sera donnée par Madame Zoé Viard-Berthier, référente violences Sud 92 au sein du centre Flora Tristan. Ce centre écoute, oriente, héberge et aide au relogement les femmes victimes de violences au sein du couple. Zoé Viard-Berthier expliquera le cycle des violences au sein du couple et présentera la prise en charge psycho-sociale d’une victime, , comment évaluer sa situation et préconiser des mesures pour assurer sa sécurité. La seconde intervention sera donnée par Madame Haritini Matsopoulou, Professeure de droit privé et de sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay. Elle donnera une perspective davantage juridique à la prise en compte des violences au sein du couple par le droit, afin de s’adapter à la nécessité de protéger les victimes. Cette conférence est ouverte à toutes et à tous et sans inscription ! Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Salle Georges Vedel 54 boulevard desgranges Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « fieresetsoeurs@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T18:00:00+02:00 – 2023-10-23T20:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Sceaux
Lieu Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) - Salle Georges Vedel
Adresse 54 boulevard desgranges
Ville Sceaux

