Journée d’étude « La psychologie et le Droit : Le regard de Magistrats » Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Salle Georges Vedel Sceaux, 23 juin 2023, Sceaux.

Journée d’étude « La psychologie et le Droit : Le regard de Magistrats » Vendredi 23 juin, 14h00 Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Salle Georges Vedel

Journée d’étude de la Société Française de Psychologie Juridique

LA PSYCHOLOGIE ET LE DROIT : LE REGARD DE MAGISTRATS

Sous la direction scientifique de Jean-Pierre Relmy, Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Saclay, Président-fondateur de la Société Française de Psychologie Juridique, Directeur-fondateur de la revue Psycho-Droit

En collaboration avec le CERDI (laboratoire de droit privé de l’Université Paris-Saclay), le CLIPSYD (laboratoire de psychologie de l’Université Paris-Nanterre) et avec le soutien de l’Institut d’Etudes Judiciaires de l’Université Paris-Saclay.

Cette journée d’étude a deux objectifs principaux :

1) permettre aux intervenants de développer aussi librement que possible leur regard sur une ou des questions qui appellent particulièrement leur attention s’agissant des liens unissant le droit et la psychologie ;

2) privilégier le retour d’expériences et les échanges concrets et vivants entre les intervenants et avec l’assistance.

Plus d’informations

Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Salle Georges Vedel 54 boulevard desgranges Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/2023-06/journee_etudes_sfpj_23062023.pdf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T14:00:00+02:00 – 2023-06-23T17:00:00+02:00

2023-06-23T14:00:00+02:00 – 2023-06-23T17:00:00+02:00