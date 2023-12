Demi-Finale Défi White & Case/Paris-Saclay de la meilleure équipe d’avocats de demain Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Management) – Amphithéâtre 4 Sceaux, 7 décembre 2023 08:00, Sceaux.

Demi-Finale Défi White & Case/Paris-Saclay de la meilleure équipe d’avocats de demain Jeudi 7 décembre, 09h00 Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Management) – Amphithéâtre 4 Accès libre et gratuit

Le Master 2 Business, Tax & Financial Market Law (BTFML) a l’honneur de vous inviter à la demi-finale du « Défi White & Case/Paris-Saclay de la meilleure équipe d’avocats de demain».

Cet événement captivant se tiendra le jeudi 7 décembre 2023 dans l’amphithéâtre 4 de la Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Management) de l’Université Paris-Saclay, à Sceaux. L’entrée est libre et gratuite toute la journée, avec du café et du thé à disposition, ainsi qu’un petit déjeuner.

Restez connectés sur nos réseaux sociaux (LinkedIn et Instagram) ou contactez-nous par email à contact.master2btfml@gmail.com pour toute question.

Pour plus de détails, consultez notre site web : https://www.master2-btfml.com/d%C3%A9fi-white-and-case

Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Management) – Amphithéâtre 4 54, boulevard Desgranges Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact.master2btfml@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:contact.master2btfml@gmail.com »}, {« link »: « https://www.master2-btfml.com/d%C3%A9fi-white-and-case »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T09:00:00+01:00 – 2023-12-07T18:00:00+01:00

2023-12-07T09:00:00+01:00 – 2023-12-07T18:00:00+01:00