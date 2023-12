Théâtre-Forum « Exposée » Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Management) – Amphithéâtre 1 Jean-Étienne-Marie Portalis Fontenay-aux-Roses, 17 janvier 2024 16:00, Fontenay-aux-Roses.

Dans le cadre d’un partenariat avec Paris-Saclay, la compagnie « Synergies-Théâtre » viendra animer un théâtre forum sur les violences sexistes et sexuelles, le mercredi 17 janvier 2024, de 17h à 18h30, à la Faculté Jean Monnet sur le campus de Sceaux, en Amphithéâtre 1 Jean-Étienne-Marie Portalis.

Les théâtres forums sont des dispositifs scéniques permettant de sensibiliser le public mais aussi de lui donner des outils d’analyse et de déconstruction des systèmes de discrimination, ainsi que des pistes d’action concrètes.

Le spectacle

Sarah, étudiante, diffuse une vidéo sur les réseaux sociaux qui traite du sexisme à l’université, du harcèlement de rue, du sexisme ordinaire entre étudiant.e.s, du sexisme banalisé. Comment en parler et changer les comportements de son entourage ? Lors d’un exposé en binôme, Sarah est confrontée à une délégitimation, puis à une confiscation de sa parole publique. Une association étudiante organise une soirée sur le thème James Bond …Sarah questionne le visuel de cet événement…..puis vient le moment de la fête. Des photos sont diffusées, Sarah devient la cible d’un cyber-harcèlement sexiste qui aboutit à une agression sexuelle. Comment l’entourage réagit ?

Ce théâtre forum est ouvert aux étudiantes et étudiants, mais aussi aux personnels administratifs, aux enseignants et enseignants-chercheurs de la faculté.

Plus d’informations sur la compagnie : https://synergies-theatre.com/theatre-forum/

Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Management) – Amphithéâtre 1 Jean-Étienne-Marie Portalis 35, Avenue Paul Langevin – Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses 92260 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T17:00:00+01:00 – 2024-01-17T18:30:00+01:00

Compagnie « Synergies-Théâtre » https://synergies-theatre.com/