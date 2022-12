Journée portes ouvertes 2023 Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) – Université Paris-Saclay Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux

Journée portes ouvertes 2023 Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) – Université Paris-Saclay, 11 février 2023, Sceaux. Journée portes ouvertes 2023 Samedi 11 février 2023, 10h00 Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) – Université Paris-Saclay journée portes ouvertes aux lycéens Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) – Université Paris-Saclay 54 boulevard Desgranges, 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France La Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) de l’Université Paris-Saclay ouvre ses portes aux lycéens pour présenter ses formations de licences. Des enseignants, étudiants et professionnels de l’orientation pédagogique seront présents pour répondre aux questions et apporter leurs conseils pour une orientation réussie.

Outre la présentation des formations, cette journée sera aussi l’occasion de se renseigner sur les nombreuses possibilités de mobilités d’études à l’international et de découvrir la vie étudiante et associative de la Faculté (associations, sport, logement, bourses, etc.).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T10:00:00+01:00

2023-02-11T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sceaux Autres Lieu Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) - Université Paris-Saclay Adresse 54 boulevard Desgranges, 92330 Sceaux Ville Sceaux lieuville Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) - Université Paris-Saclay Sceaux Departement Hauts-de-Seine

Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) - Université Paris-Saclay Sceaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sceaux/

Journée portes ouvertes 2023 Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) – Université Paris-Saclay 2023-02-11 was last modified: by Journée portes ouvertes 2023 Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) – Université Paris-Saclay Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) - Université Paris-Saclay 11 février 2023 économie Faculté Jean Monnet (Droit Gestion) - Université paris saclay Sceaux Sceaux

Sceaux Hauts-de-Seine