De la ligne de mire au prétoire : le blaireautin, entre chasseurs et juges Faculté jean monnet (Droit, Économie, Gestion) – Université Paris-Saclay, Salle Georges Vedel Sceaux

De la ligne de mire au prétoire : le blaireautin, entre chasseurs et juges Faculté jean monnet (Droit, Économie, Gestion) – Université Paris-Saclay, Salle Georges Vedel, 1 février 2023, Sceaux. De la ligne de mire au prétoire : le blaireautin, entre chasseurs et juges Mercredi 1 février, 17h30 Faculté jean monnet (Droit, Économie, Gestion) – Université Paris-Saclay, Salle Georges Vedel Cycle de Conférences : « Nouveaux champs de recherche en droit de l’environnement » Faculté jean monnet (Droit, Économie, Gestion) – Université Paris-Saclay, Salle Georges Vedel 54 boulevard Desgranges 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France Avec : Coline Robert, Andrea Rigal-Casta, Géo avocat Mercredi 1er février 2023 de 17h30 à 19h30 Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion), 54 boulevard Desgranges, 92331 Sceaux Cedex – Salle Georges Vedel Conférence organisée par l’Institut d’étude de droit public (IEDP) et l’association étudiante des juristes du Master Environnement (AJME) de la Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion)

2023-02-01T17:30:00+01:00

2023-02-01T19:30:00+01:00

