Présentation du métier de magistrat, de greffier et postes de contractuels Cour d’appel de Versailles Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) – Salle E6, 21 mars 2023, Sceaux. Présentation du métier de magistrat, de greffier et postes de contractuels Cour d’appel de Versailles Mardi 21 mars, 18h30 Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) – Salle E6 Étudiants inscrits à l’IEJ, étudiants de M1 et de M2 Dans le cadre des annonces récentes de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, relatives au recrutement de nombreux magistrats, greffiers et agents contractuels dans les mois et années qui viennent, Monsieur Robin MURACCIOLE, Chargé de mission, chef de cabinet, première présidence à la Cour d’Appel de Versailles viendra présenter le métier de magistrat, de greffier, mais aussi les postes de contractuels qui vont être offerts à la cour d’appel de Versailles et dans son ressort (4 départements : Yvelines, Hauts-de-Seine, Val-d’Oise et Eure-et-Loir). Cette présentation aura lieu le mardi 21 mars à 18h30 en salle E6, sur le campus de Sceaux. Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) – Salle E6 54, Boulevard Desgranges, 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

