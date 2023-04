Appel à contribution : Conflits en droit : la postérité des perdants Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) – Institut d’Études de Droit Public (IEDP) Sceaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Appel à contribution : Conflits en droit : la postérité des perdants Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) – Institut d’Études de Droit Public (IEDP), 9 juin 2023, Sceaux. Appel à contribution : Conflits en droit : la postérité des perdants Vendredi 9 juin, 09h00 Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) – Institut d’Études de Droit Public (IEDP) Dans le cadre de la dix-septième journée d’études des jeunes chercheurs de l’Institut d’études de droit public (IEDP) de l’Université Paris-Saclay, qui se tiendra le vendredi 24 novembre 2023 à la Faculté Jean Monnet, les organisateurs lancent un appel à contributions, sur la thèmatique : Conflits en droit : la postérité des perdants.

Pour rappel, cette journée a pour vocation d’offrir une tribune aux jeunes chercheurs (doctorants, docteurs et maîtres de conférences récemment qualifiés), quel que soit leur domaine de spécialisation juridique – Droit public, Droit privé, Histoire du droit. Modalités de candidatures Les propositions de contributions devront être envoyées au plus tard le vendredi 9 juin 2023 à l’adresse : iedp.je.2023@gmail.com Plus d’informations sur le site de la Faculté Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) – Institut d’Études de Droit Public (IEDP) 54, boulevard Desgranges, 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « iedp.je.2023@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:iedp.je.2023@gmail.com »}, {« link »: « https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/2023-04/je_iedp_-_appel_contributions_2022-2023.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

