Cérémonie institutionnelle de la Faculté Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) – Amphithéâtre 1 Jean-Étienne-Marie Portalis 35, Avenue Paul Langevin – Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses 92260 Hauts-de-Seine Île-de-France La 3e Rentrée solennelle de la Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) de l’Université Paris-Saclay aura lieu le vendredi 20 janvier 2023.

Cette cérémonie met à l’honneur les majors de formations et les docteurs de l’année passée. C’est également l’occasion de donner un thème à l’année académique sous le parrainage d’une personnalité dans le domaine choisi.

Le programme de la rentrée solennelle 2023 s’inscrit dans le cadre du Projet annuel d’exploration et d’interactions « Normes et Sciences » de la Faculté Jean Monnet, portant cette année sur la « Vérité scientifique et liberté académique ».

L’accueil se fera à partir de 16h et la cérémonie commencera à 17h.

