Le 16 mars prochain aura lieu la troisième séance du séminaire « Le genre et le sexe de la performance sportive : Un bouleversement des catégories ? » soutenu par la MSH Paris-Saclay.

Cette troisième séance s’intitule : « Performance (sportive), mixité et parité : une résistance aux catégories de sexe ».

Créneau horaire : 14h-16h.

Lieu : Faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre (63 rue Gabriel Péri, 94270 Le Kremlin-Bicêtre) – Bâtiment recherche

Format : Hybride. Inscriptions pour le présentiel. Lien Zoom pour le distanciel à retrouver sur : https://msh-paris-saclay.fr/seance-3-du-seminaire-le-genre-et-le-sexe-de-la-performance-sportive-16-mars-2023/

