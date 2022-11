Séminaire : Le genre et le sexe de la performance sportive Faculté du Kremlin Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’évènement: Le Kremlin-Bicêtre

Val-de-Marne

Séminaire : Le genre et le sexe de la performance sportive Faculté du Kremlin Bicêtre, 24 novembre 2022, Le Kremlin-Bicêtre. Séminaire : Le genre et le sexe de la performance sportive Jeudi 24 novembre, 14h00 Faculté du Kremlin Bicêtre

Sur inscription

Le 24 novembre prochain aura lieu la première séance du séminaire « Le genre et le sexe de la performance sportive : Un bouleversement des catégories ? » soutenu par la MSH Paris-Saclay. Faculté du Kremlin Bicêtre 63 rue Gabriel Péri, 94270 Le Kremlin-Bicêtre La Mairie – Salengro Le Kremlin-Bicêtre 94270 Val-de-Marne Île-de-France Le 24 novembre prochain aura lieu la première séance du séminaire « Le genre et le sexe de la performance sportive : Un bouleversement des catégories ? » soutenu par la MSH Paris-Saclay.

Cette première séance s’intitule : « Les jeux olympiques à l’épreuve de la bicatégorisation sexuée : sexe, genre et testostérone ».

Créneau horaire : 14h-16h.

Lieu : Faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre (63 rue Gabriel Péri, 94270 Le Kremlin-Bicêtre).

Format : Hybride.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T14:00:00+01:00

2022-11-24T16:00:00+01:00 MSH – Thierry Cayatte

Détails Catégories d’évènement: Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne Autres Lieu Faculté du Kremlin Bicêtre Adresse 63 rue Gabriel Péri, 94270 Le Kremlin-Bicêtre La Mairie - Salengro Ville Le Kremlin-Bicêtre lieuville Faculté du Kremlin Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre Departement Val-de-Marne

Faculté du Kremlin Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-kremlin-bicetre/

Séminaire : Le genre et le sexe de la performance sportive Faculté du Kremlin Bicêtre 2022-11-24 was last modified: by Séminaire : Le genre et le sexe de la performance sportive Faculté du Kremlin Bicêtre Faculté du Kremlin Bicêtre 24 novembre 2022 Faculté du Kremlin Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre

Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne