Focus santé : Alcool et Marketing – Un cocktail qui incite à boire Faculté d’Odontologie de Nantes Nantes

Conférence-débat. Avec Ana Millot, Ingénieure de recherche en marketing social, École des Hautes Études en santé publique de Rennes,Jacques-François Diouf, Maître de conférences en sciences de gestion, IGR-IAE Rennes, Université de Rennes. Les alcooliers font preuve de beaucoup d’inventivité pour inciter à boire. Cible privilégiée : les jeunes et les femmes. Entre lobbying, campagnes d’affichages, Internet est devenu leur outil favori pour séduire les jeunes. Une stratégie marketing offensive pour faire consommer plus et plus tôt et créer une relation durable… et rentable.Malgré la loi Evin de 1991, de nombreuses recherches pluridisciplinaires et internationales confirment l’existence d’un rôle « causal » du marketing alcoolier sur les comportements de consommation d’alcool, des jeunes en particulier, et souvent à leur insu. Les incitations à consommer intègrent les codes, modes et signes de reconnaissances des jeunes, l’ajustement du prix, en passant par le sponsoring sur les lieux de fêtes des jeunes. Sommes-nous réellement libre de nos choix face aux stratégies d’influence de marketing des alcooliers ?La question se pose pour savoir à qui profite réellement ces stratégies qui incitent à consommer de l’alcool lorsque l’on sait que, même à faible dose, l’alcool modifie les comportements, que son effet désinhibant peut générer des violences (agressions, relations sexuelles non consenties et non protégées), l’accident de la route et des risques d’addiction. Ana Millot et Jacques-François Diouf apporteront leur éclairage scientifique précis sur les différents types de stratégies, comment elles s’organisent, se matérialisent ? Pourquoi et comment elles influencent insidieusement à consommer de l’alcool ? Organisée dans le cadre du Dry January par la Ville de Nantes, en partenariat avec Nantes Université et le soutien de Nantes Métropole.

