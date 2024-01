Mon microbiote, mon poids, ma santé Faculté d’Odontologie de Nantes Nantes, mercredi 17 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-17 18:30 – 19:30

Gratuit : oui dans la limite des places disponibles Sur inscription

Conférence grand public. L’augmentation constante du surpoids et de l’obésité pose de nombreuses menaces pour la santé. Le Professeur David Jacobi, spécialiste de la prise en charge de l’obésité à l’institut du thorax (Nantes Université, CHU de Nantes, Inserm, CNRS), soulignera que le surpoids et l’obésité ne se résument pas à des questions de volonté, mais sont également influencés par de multiples facteurs. Ces facteurs sont à la fois externes, en rapport avec notre mode de vie moderne, mais aussi internes, liés à un fonctionnement anormal de nos organes.La Professeure Karine Clément, experte internationale du microbiote et spécialiste de la prise en charge de l’obésité à l’AP-HP, partagera les dernières avancées de la recherche dans ce domaine. Conférence dans le cadre des 40e Journées Scientifiques de l’Association Française d’Etude et de Recherche sur l’Obésité (AFERO) à Nantes.

Faculté d’Odontologie de Nantes Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 29 21 https://odontologie.univ-nantes.fr/