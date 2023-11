Journée régionale des métiers du sport à Pessac Faculté des STAPS Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Pessac Journée régionale des métiers du sport à Pessac Faculté des STAPS Pessac, 30 novembre 2023, Pessac. Journée régionale des métiers du sport à Pessac Jeudi 30 novembre, 09h00 Faculté des STAPS Accès libre et gratuit Dans le cadre de la semaine de l’emploi et des métiers du sport, un forum est organisé le jeudi 30 novembre de 9h à 17h à la Faculté des STAPS, 12 avenue Camille Jullian à Pessac. Viens découvrir les métiers du sport, les filières de formation, les besoins en recrutement… Des pros seront à ton écoute et répondront à tes questions. Forum en accès libre, gratuit, ouvert aux lycéen·nes, étudiant·es, demandeur·euses d’emploi… tous publics intéressés par le sport ! Plus d’infos :

https://gironde.profession-sport-loisirs.fr/2023/11/09/journees-regionales-des-metiers-du-sport-2/ Faculté des STAPS 12 avenue Camille Jullian 3600 Pessac Pessac 33600 La Paillère-Compostelle Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://gironde.profession-sport-loisirs.fr/2023/11/09/journees-regionales-des-metiers-du-sport-2/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T09:00:00+01:00 – 2023-11-30T17:00:00+01:00

