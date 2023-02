Journées portes ouvertes de l’Université Paris-Saclay 2023 Faculté des sciences Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Journées portes ouvertes de l'Université Paris-Saclay 2023 11 et 15 février Faculté des sciences

Le samedi 11 février et le mercredi 15 février 2023, la Faculté de médecine présente ses formations médicales et paramédicales à l’occasion de Journées Portes Ouvertes. Faculté des sciences rue du Doyen André Guinier, Orsay Le Guichet Orsay 91400 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/journees-portes-ouvertes-de-luniversite-paris-saclay-2023 »}] Les Journées Portes Ouvertes (JPO) offrent aux lycéens, aux étudiants, ainsi qu’à leurs familles, l’opportunité de se renseigner sur les formations dispensées à l’Université Paris-Saclay et de découvrir les différents campus. Les formations médicales et paramédicales seront présentées le samedi 11 février de 10h à 17h sur le campus de la Faculté des sciences à Orsay. Puis un forum des formations paramédicales se tiendra mercredi 15 février de 9h à 17h sur le campus de la Faculté de médecine au Kremlin-Bicêtre.

Plus d’information : https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/journees-portes-ouvertes-de-luniversite-paris-saclay-2023

