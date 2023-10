Cet évènement est passé Vernissage : Biennale Internationale d’Art Mural #4 Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Vernissage : Biennale Internationale d’Art Mural #4 Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales Lille, 17 mai 2019, Lille. Vernissage : Biennale Internationale d’Art Mural #4 Vendredi 17 mai 2019, 14h00 Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales Entrée libre En partenariat avec lille3000 et la Métropole Européenne de Lille, la Direction Culture de l’Université de Lille vous invite à découvrir les peintures réalisées par deux artistes sur les murs de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales : – Duek, artiste peintre de la nouvelle génération, membre du Cixmugre Crew, excelle dans la réalisation de portraits réalistes mélangeant faune et flore – Cix, artiste urbain qui centre son travail sur le surréalisme, le mysticisme et les cultures pré-hispaniques, en utilisant des textures et des couleurs intenses Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales 1 Place Déliot 59 Lille Lille 59034 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-17T14:00:00+02:00 – 2019-05-17T16:00:00+02:00

2019-05-17T14:00:00+02:00 – 2019-05-17T16:00:00+02:00 Cix Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales Adresse 1 Place Déliot 59 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales Lille latitude longitude 50.619835;3.069445

Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/