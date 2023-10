Cet évènement est passé [séminaire CREM FSE] Présentations de Nathalie Picard (BETA) et André de Palma (THEMA) Faculté des Sciences Economiques Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes [séminaire CREM FSE] Présentations de Nathalie Picard (BETA) et André de Palma (THEMA) Faculté des Sciences Economiques Rennes, 19 octobre 2023, Rennes. [séminaire CREM FSE] Présentations de Nathalie Picard (BETA) et André de Palma (THEMA) Jeudi 19 octobre, 12h15 Faculté des Sciences Economiques Salle de Robien André de Palma présentera l’AICC (Action Inaction Climate Change) Nathalie Picard présentera un document de travail dont le titre est « Sustainable development and transmission of norms and behavior within the family » (co-écrit avec Kene Boun-my, Anne Stenger-Letheux et Magali Jaoul-Grammare). Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Rennes 35064 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « seminaire-sciences-eco@univ-rennes.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T12:15:00+02:00 – 2023-10-19T13:45:00+02:00

2023-10-19T12:15:00+02:00 – 2023-10-19T13:45:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Faculté des Sciences Economiques Adresse 7 place Hoche 35000 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Faculté des Sciences Economiques Rennes latitude longitude 48.116514;-1.676466

Faculté des Sciences Economiques Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/