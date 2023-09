[séminaire doctoral CREM FSE] Pauline Mille et Selin Yardimci Faculté des Sciences Economiques Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

[séminaire doctoral CREM FSE] Pauline Mille et Selin Yardimci
Lundi 2 octobre, 12h15
Faculté des Sciences Economiques
Salle de créativité (B02)
Education, fake news and the political budget cycles

Pauline Mille (Univ Rennes, CREM) Strategic disclosure and system protection against ransomware attacks.

Selin Yardimci (Univ Rennes, CREM)
Faculté des Sciences Economiques
7 place Hoche
35000 Rennes

2023-10-02T12:15:00+02:00 – 2023-10-02T13:30:00+02:00

