Forecasting Financial Markets Faculté des Sciences Economiques Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Forecasting Financial Markets Faculté des Sciences Economiques, 14 juin 2023, Rennes. Forecasting Financial Markets 14 – 16 juin Faculté des Sciences Economiques International Conference on Quantitative Finance Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35064 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://crem.univ-rennes.fr/interlocuteurs/sylvain-barthelemy »}, {« link »: « https://crem.univ-rennes.fr/interlocuteurs/franck-martin »}, {« link »: « https://crem.univ-rennes.fr/interlocuteurs/fabien-rondeau »}, {« link »: « http://ffmconference.com/ »}] The 28th FFM Conference will be co-organised by the Forecasting Financial Markets Association, and the CREM – University of Rennes (France). Keynote Speaker: Jean-Philippe Bouchaud, Chairman and Head of Research, Capital Fund Management Conference Chairs: Eric Girardin, Aix-Marseille University

Sylvain Barthélémy, TAC Economics

Hans-Jörg von Mettenheim, IPAG Business School, Paris

Franck Martin, University of Rennes

Fabien Rondeau, University of Rennes Conference website: http://ffmconference.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T09:00:00+02:00

2023-06-16T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Faculté des Sciences Economiques Adresse 7 place Hoche 35000 Rennes Quartiers Centre Ville Rennes lieuville Faculté des Sciences Economiques Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Faculté des Sciences Economiques Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Forecasting Financial Markets Faculté des Sciences Economiques 2023-06-14 was last modified: by Forecasting Financial Markets Faculté des Sciences Economiques Faculté des Sciences Economiques 14 juin 2023 Faculté des Sciences Économiques Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine