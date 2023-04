[RÉUNION INFO] le master Affaires internationales et PME en formation continue Faculté des Sciences Economiques Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

[RÉUNION INFO] le master Affaires internationales et PME en formation continue Faculté des Sciences Economiques, 16 mai 2023, Rennes. [RÉUNION INFO] le master Affaires internationales et PME en formation continue Mardi 16 mai, 17h00 Faculté des Sciences Economiques Sur inscription Le master mention Management des PME-PMI, parcours Affaires internationales et PME offre une double formation d’analyste, familiarisé aux affaires internationales (International Business), et de manager, dédié à la gestion et la conduite d’affaires dans les PME-PMI-TPE.

Pour en savoir plus, une réunion d’information est organisée :

Mardi 16 mai 2023 de 17h00 à 18h00 à la faculté des sciences économiques – Rennes

Pour assister à cette réunion, merci de vous inscrire via ce formulaire. Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Rennes 35064 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://formation-continue.univ-rennes.fr/master-affaires-internationales-et-pme-reunion-dinformation »}] [{« link »: « https://formations.univ-rennes.fr/master-mention-management-des-pme-pmi-parcours-affaires-internationales-et-pme »}, {« link »: « https://formation-continue.univ-rennes.fr/master-affaires-internationales-et-pme-reunion-dinformation »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

