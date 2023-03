[RÉUNION INFO] le master Conseils en gestion de patrimoine en formation continue Faculté des Sciences Economiques Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

[RÉUNION INFO] le master Conseils en gestion de patrimoine en formation continue Faculté des Sciences Economiques, 9 mai 2023, Rennes. [RÉUNION INFO] le master Conseils en gestion de patrimoine en formation continue Mardi 9 mai, 17h00 Faculté des Sciences Economiques Sur inscription Le parcours Conseils en gestion de patrimoine (CGP), accessible uniquement en formation continue, tire sa force de sa pluridisciplinarité en explorant tous les volets et facettes de la gestion de patrimoine, ainsi que de sa capacité à répondre aux besoins en compétences du marché en fonction des évolutions de la profession et du profil des stagiaires recrutés.

Pour en savoir plus, une réunion d’information est organisée :

Mardi 9 mai 2023 de 17h00 à 18h00 à la faculté des sciences économiques – Rennes

Pour assister à cette réunion, merci de vous inscrire via ce formulaire. Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Rennes 35064 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://formation-continue.univ-rennes.fr/form/master-conseils-en-gestion-de-pa »}] [{« link »: « https://formations.univ-rennes.fr/master-mention-monnaie-banque-finance-assurance-parcours-conseils-en-gestion-de-patrimoine »}, {« link »: « https://formation-continue.univ-rennes.fr/form/master-conseils-en-gestion-de-pa »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

