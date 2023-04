Job Dating Alternance Faculté des Sciences Économiques Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Job Dating Alternance Faculté des Sciences Économiques, 7 avril 2023, Rennes. Job Dating Alternance Vendredi 7 avril, 13h30 Faculté des Sciences Économiques Vous souhaitez intégrer l’un de ces Masters en Alternance ? le Master Carrières Bancaires (1ère et 2ème année),

le Master 2 Ingénierie Économiques et Financières

le Master 2 Finance Data

le Master 2 Mathématiques Appliquées (MAS), Statistiques, parcours Science des Données, Statistiques et Econométrie

le Master 2 Mathématiques Appliquées (MAS), Statistiques, parcours Sciences des données pour la Décision Publique La Faculté des Sciences Économiques, en lien avec ses partenaires CFA (CFA Difcam, ESBanque, SFCA Rennes ) organise un Job Dating Alternance le vendredi 7 avril, de 13:30 à 17:00, Au 3ᵉ étages du bâtiment 1. Ce Job Dating vous permet de poser toutes vos questions en direct et de candidater facilement avec un CV à jour ! Faculté des Sciences Économiques 7 place hoche Rennes 35706 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://eco.univ-rennes1.fr/ https://twitter.com/EcoRennes1 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T13:30:00+02:00 – 2023-04-07T17:00:00+02:00

2023-04-07T13:30:00+02:00 – 2023-04-07T17:00:00+02:00 jobdating alternance faculté des sciences économiques université rennes

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Faculté des Sciences Économiques Adresse 7 place hoche Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Faculté des Sciences Économiques Rennes

Faculté des Sciences Économiques Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Job Dating Alternance Faculté des Sciences Économiques 2023-04-07 was last modified: by Job Dating Alternance Faculté des Sciences Économiques Faculté des Sciences Économiques 7 avril 2023 Faculté des Sciences Économiques Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine