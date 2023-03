Soutenance de thèse de Monsieur Franck-Xavier SIGNE Faculté des Sciences Economiques Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Soutenance de thèse de Monsieur Franck-Xavier SIGNE Faculté des Sciences Economiques, 15 mars 2023, Rennes. Soutenance de thèse de Monsieur Franck-Xavier SIGNE Mercredi 15 mars, 09h00 Faculté des Sciences Economiques Monsieur Franck-Xavier SIGNE – Pôle Politiques Publiques, Vote et Démocratie Thème de recherche : « Trois essais sur la politique monétaire avec hétérogénéité des agents : analyse par une approche DSGE » Sous la direction de Jean-Christophe Poutineau. Composition du jury : Poulineau Jean-Christophe, Professeur des Universités, Université de Rennes

Gankou Jean-Marie, Professeur des Universités, Université de Yaoundé 2 – Cameroun

Tavera Christophe, Professeur des Universités, Université de Rennes

Badarau Cristina, MCF HDR, Université de Bordeaux

Francis Baye Menjo, Professeur des Universités, Université de Yaoundé 2 – Cameroun

Valérie Ongolo Zogo, Professeur des Universités, Université de Yaoundé 2 – Cameroun

Clovis Miamo Wendji, Professeur des Universités, Université de Dschang – Cameroun La soutenance est ouverte au public. Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Rennes 35064 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://crem.univ-rennes.fr/prochaines-soutenances-de-these Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

