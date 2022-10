Journée Portes Ouvertes Faculté des Sciences Économiques Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Journée Portes Ouvertes Faculté des Sciences Économiques, 4 février 2023, Rennes. Journée Portes Ouvertes Samedi 4 février 2023, 09h00 Faculté des Sciences Économiques Rendez-vous le samedi 4 février 2023 sur notre campus pour rencontrer les équipes pédagogiques, les étudiants et découvrir l’ensemble de nos formations ! Faculté des Sciences Économiques 7 place hoche Quartiers Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://portesouvertes.univ-rennes1.fr/sciences-economiques »}, {« link »: « https://eco.univ-rennes1.fr/trouver-sa-formation »}, {« link »: « https://portesouvertes.univ-rennes1.fr/ »}]

https://eco.univ-rennes1.fr/ https://twitter.com/EcoRennes1 De 9h à 17h, les équipes pédagogiques et les étudiants sont présents pour vous accompagner, vous conseiller, tout au long de cette journée portes ouvertes. Au programme : – Conférences animées par les équipes pédagogiques pour présenter les différentes licences (Économie Gestion, Section Internationale, Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales – MIASHS) et les différents programmes de mobilités internationales. – Des visites guidées tout au long de la journée. – Des stands pour poser toutes vos questions et découvrir les différentes formations et la vie associative de la fac. En savoir plus : Retrouvez nos différentes ressources en ligne (vidéoconférences, ressources) : https://portesouvertes.univ-rennes1.fr/sciences-economiques Plus d’informations : Nos formations

Le site de la journée portes ouvertes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T09:00:00+01:00

2023-02-04T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Faculté des Sciences Économiques Adresse 7 place hoche Quartiers Centre Ville Rennes lieuville Faculté des Sciences Économiques Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Faculté des Sciences Économiques Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Journée Portes Ouvertes Faculté des Sciences Économiques 2023-02-04 was last modified: by Journée Portes Ouvertes Faculté des Sciences Économiques Faculté des Sciences Économiques 4 février 2023 Faculté des Sciences Économiques Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine