Journée Portes Ouvertes Faculté des Sciences Économiques Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Journée Portes Ouvertes Faculté des Sciences Économiques, 4 février 2023, Rennes. Journée Portes Ouvertes Samedi 4 février, 09h00 Faculté des Sciences Économiques

Entrée libre

Rendez-vous le samedi 4 février 2023 sur notre campus pour rencontrer les équipes pédagogiques, les étudiants et découvrir l’ensemble de nos formations ! Faculté des Sciences Économiques 7 place hoche Quartiers Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine Bretagne

https://eco.univ-rennes1.fr/ https://twitter.com/EcoRennes1 Rendez-vous le samedi 4 février 2023 sur notre campus pour rencontrer les équipes pédagogiques, les étudiants et découvrir l’ensemble de nos formations ! De 9h00 à 17h00, les équipes pédagogiques et les étudiants sont présents pour vous accompagner, vous conseiller, tout au long de cette journée portes ouvertes. Au programme : – Quatre conférences animées par les équipes pédagogiques pour présenter les différentes licences (Économie, Gestion, Section Internationale, Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS)) et les différents programmes de mobilités internationales

Les horaires et lieux de passage : 10h : Bâtiment 2 amphi 3

11h : Bâtiment 2 amphi 3

14h : Bâtiment 2 amphi 3

15h : Bâtiment 2 amphi 3 – Des visites guidées tout au long de la journée

– Des stands pour poser toutes vos questions et découvrir les différentes formations et la vie associative de la fac.

– L’ensemble des Masters seront présents sur le stand “Master : Présents de 9:00 à 13:00 : Master Monnaie Banque Finance Assurance

Master Économie de l’Environnement, de l’Énergie et des Transports

Master Management des PME-PMI

Master Management de l’Innovation

Master Économie Sociale et Solidaire

Master Mathématiques Appliquées, Statistique Présents de 13:00 à 17:00 : Master Monnaie Banque Finance Assurance

Master Économie de l’Environnement, de l’Énergie et des Transports

Master Management de l’Innovation

Master Économie et Management Publics

Master Mathématiques Appliquées, Statistique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T09:00:00+01:00

2023-02-04T17:00:00+01:00

