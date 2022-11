Soutenance de thèse de Madame Martina DATTILO Faculté des Sciences Economiques, 13 décembre 2022, Rennes.

Soutenance de thèse de Madame Martina DATTILO Mardi 13 décembre, 15h00 Faculté des Sciences Economiques

« Measuring quality of cultural heritage consequences for the literature on the Unesco world heritage list »

Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35064 Ille-et-Vilaine Bretagne

Madame Martina DATTILO – Pôle Politiques Publiques, Vote et Démocratie

Sous la direction conjointe de Fabio Padovano et Yvon Rocaboy

Composition du jury :

Enrico BERT ACCHINI, Associate professor (HDR, Italie), Universita Degli Studi Di Torino, Turin, Italie

François MOREAU, Professeur (HDR, Université Paris Ouest), Université Paris 13, Paris France

David MASCLET, Professeur, Université De Rennes 1, Rennes, France

Marianne LUMEAU, Maitre de conférence, Université De Rennes 1, Rennes, France

La soutenance est ouverte au public.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

CREM – LG