Soutenance de thèse de Monsieur Roberto Brunetti Faculté des Sciences Economiques, 12 décembre 2022, Rennes.

Soutenance de thèse de Monsieur Roberto Brunetti Lundi 12 décembre, 14h00 Faculté des Sciences Economiques

« Sources of Spatial Inequalities and the Determinants of Redistribution »

Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35064 Ille-et-Vilaine Bretagne

Monsieur Roberto Brunetti – Pôle Politiques Publiques, Vote et Démocratie

Thème de recherche : « Sources of Spatial Inequalities and the Determinants of Redistribution »

Sous la direction de Fabien MOIZEAU.

Composition du jury :

Marius BRÜLHART, Professeur des Universités, HEC Lausanne, University of Lausanne, Lausanne, Suisse

Elisabet VILADECANS-MARSAL, Professeur des Universités, School of Economics, Universitat de Barcelona, IEB, Barcelona, Espagne

Benoit LE MAUX, Maitre de conférence, CREM, Université de Rennes 1, Rennes, France

Fabien MOIZEAU, Professeur des Universités, CREM, Université de Rennes 1, Rennes, France

Alain TRANNOY, Professeur des Universités, EHESS, Aix-Marseille School of Economics , Marseille, France

Etienne LEHMANN, Professeur des Universités, CRED (TEPP), Université Paris II Panthéon-Assas, Paris, France

La soutenance est ouverte au public.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-12T14:00:00+01:00

2022-12-12T17:00:00+01:00

CREM – LG