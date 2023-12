Echos de l’éco #20 Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4 Rennes, 17 janvier 2024, Rennes.

Echos de l’éco #20 Mercredi 17 janvier 2024, 18h00 Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4 Sur inscription

Vous vous intéressez à l’actualité économique et aux enjeux de demain ? Vous souhaitez rencontrer les entreprises et les dirigeants du territoire ? Vous voulez découvrir la vie et les pratiques en entreprise ?

La Fondation Université de Rennes et le BDE Éco Rennes invitent deux dirigeants du territoire à venir parler actualité et économie lors des Échos de l’Éco, une conférence interactive et participative :

Hassan Triqui, Cofondateur et président Secure-IC

Hassan TRIQUI a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur technologique. Avant de développer l’activité de Secure-IC pour en faire un acteur majeur de solutions de cybersécurité embarquées, Hassan a été cadre supérieur chez Thales et Thomson. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie électricité de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA), ainsi qu’un MBA de la Rennes School of Business. Hassan est impliqué dans la communauté économique en général, et plus particulièrement au sein du milieu technopolitain breton et national en tant que Président du Poool X La FrenchTech Rennes Saint-Malo.

Clarisse Le Court, Fondatrice et dirigeante Claripharm

Après plus de 20 ans d’expérience à des postes de direction dans le secteur médical, Clarisse Le Court à créé la marque Claripharm avec la volonté de développer une gamme de produits destinée au confort intime des femmes. C’est à la naissance de sa fille qu’elle a découvert, comme des milliers d’autres femmes, les gênes et les douleurs intimes post-accouchement et qu’elle a pu constater que peu de solutions étaient proposées pour les soulager. Depuis, elle s’attache à proposer des produits de qualité pour améliorer le bien-être et la qualité de vie des femmes.

En clôture d’événement, un pot vous sera proposé.

