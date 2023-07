Les Échos de l’Éco Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4 Rennes, 27 septembre 2023, Rennes.

Les Échos de l’Éco Mercredi 27 septembre, 18h00 Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4 sur inscription

Save the date !

La Fondation Rennes 1 et le BDE Éco Rennes invitent deux experts du territoire à venir parler actualité et économie lors des Échos de l’Éco, une conférence interactive et participative !

Nos deux invités, membres de la Fondation Rennes 1 :

Anne Thévenot – Directrice régionale Recyclage et Valorisation des Déchets Centre Ouest – Veolia

– Directrice régionale Recyclage et Valorisation des Déchets Centre Ouest – Veolia Philippe Toulemonde – Membre du directoire – Ouest-France

*Cet événement est susceptible de faire l’objet de prises de vue ou de captations dont l’usage est strictement limité aux besoins de communication de la Fondation de Rennes 1 (réseaux sociaux, site internet, print)

Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4 7 place hoche Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/FR1-inscr-ee19 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T18:00:00+02:00 – 2023-09-27T19:00:00+02:00

2023-09-27T18:00:00+02:00 – 2023-09-27T19:00:00+02:00