Forum Pro’Fil & Co 13ème édition au format hybride Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4, 24 janvier 2023, Rennes.

Forum Pro’Fil & Co 13ème édition au format hybride 24 – 26 janvier Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4

Sur inscription

La 13ème édition du forum Pro’Fil & Co, se déroulera au format hybride du 24 janvier au 26 janvier 2023.

Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4 7 place hoche Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://app.seekube.com/forum-profil-and-co-2023-1 »}]

Ouverture des inscriptions du Forum Pro’Fil & Co !

Cette année, retrouvez la 13ème édition de l’événement au format hybride qui se déroulera en 2 temps forts :

-> Mardi 24 janvier de 13h30 à 17h30

Le forum sera en présentiel à la Faculté de Sciences Economiques (place Hoche) et à la Faculté de droit (rue Jean Macé).

-> Mercredi 25 et jeudi 26 janvier

Le forum se déroulera en virtuel et les entretiens en visio ou par téléphone sur la plateforme Seekube.

Ce sera l’occasion de rencontrer les entreprises et de postuler sur les offres qui vous intéressent !

Près de 300 offres et plus de 120 recruteurs vous attendent dans des domaines variés (informatique, droit, Biotech, agroalimentaire, économie-gestion etc.)

Sans plus attendre, inscrivez-vous via ce lien ! : https://app.seekube.com/forum-profil-and-co-2023-1…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T13:30:00+01:00

2023-01-26T17:00:00+01:00

Université de Rennes