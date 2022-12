Échos de l’Éco #18 – L’actu économique vue par les entrepreneurs Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Échos de l’Éco #18 – L’actu économique vue par les entrepreneurs Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4, 10 janvier 2023, Rennes. Échos de l’Éco #18 – L’actu économique vue par les entrepreneurs Mardi 10 janvier 2023, 18h00 Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4

Sur inscription

Venez échanger avec les acteurs économiques locaux ! Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4 7 place hoche Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://bit.ly/inscr-EE18 »}] La Fondation Rennes 1 et le BDE Éco Rennes invitent deux experts du territoire à venir parler actualité et économie lors des Échos de l’Éco, une conférence interactive et participative ! Nos deux invités, membres de la Fondation Rennes 1 : Gaëlle Le Roux, Directrice générale adjointe – Banque Populaire Grand Ouest – BPGO » De formation généraliste en sciences humaines, j’ai débuté mon parcours professionnel dans le pilotage de projets urbains, puis de construction de pôles d’échanges multimodaux autour des gares. En 2006 j’ai rejoint l’ONU où j’ai travaillé pendant 4 ans en tant que directrice de programmes, puis directrice de cabinet en Afrique. De retour en France, j’ai travaillé dans les relations publiques au sein de SNCF pendant 7 ans, avant de devenir directrice d’un établissement opérationnel dans les domaines du service à SNCF. Depuis 2020 je suis la directrice territoriale de SNCF Gares&Connexions pour la Bretagne, Centre Val de Loire et Pays de la Loire. « Loïc le Terrien, Directeur délégué – Hellowork » Formé à l’Université de Rennes 1 , j’évolue depuis 22 ans chez Hellowork. Tout d’abord commercial puis manager des équipes commerciales, j’ai ensuite pris la direction d’une Busines Unit. Suite à des rachats d’entreprises du domaine de l’emploi, j’ai évolué sur un poste de direction de l’activité emploi. « Nous vous donnons rendez-vous le mardi 10 janvier à partir de 18h00, à la Faculté des sciences économiques, Campus centre, place Hoche à Rennes.

—

Un pot viendra clôturer la soirée.

—

Inscription obligatoire. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-10T18:00:00+01:00

2023-01-10T19:00:00+01:00 Fondation Rennes 1

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Faculté des Sciences Économiques - Bâtiment 2 - Amphi 4 Adresse 7 place hoche Centre Ville Rennes lieuville Faculté des Sciences Économiques - Bâtiment 2 - Amphi 4 Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Faculté des Sciences Économiques - Bâtiment 2 - Amphi 4 Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Échos de l’Éco #18 – L’actu économique vue par les entrepreneurs Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4 2023-01-10 was last modified: by Échos de l’Éco #18 – L’actu économique vue par les entrepreneurs Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4 Faculté des Sciences Économiques - Bâtiment 2 - Amphi 4 10 janvier 2023 Faculté des Sciences Économiques - Bâtiment 2 - Amphi 4 Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine