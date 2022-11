Échos de l’Éco #17 – L’actu économique vue par les entrepreneurs Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4, 23 novembre 2022, Rennes.

Échos de l’Éco #17 – L’actu économique vue par les entrepreneurs Mercredi 23 novembre, 18h00 Faculté des Sciences Économiques – Bâtiment 2 – Amphi 4

sur inscription

Venez échanger avec les acteurs économiques locaux !

La Fondation Rennes 1 et le BDE Éco Rennes invitent deux experts du territoire à venir parler actualité et économie lors des Échos de l’Éco, une conférence interactive et participative !

Nos deux invités, membres de la Fondation Rennes 1 :

Emmanuelle Degrauwe, Directrice générale adjointe – Banque Populaire Grand Ouest – BPGO

» Banquier depuis 30 ans et pour l’essentiel dans des fonctions de développement en relation avec les entreprises, pro et particuliers du territoire mais aussi dans des fonctions financières et risques dans 3 banques LCL le CA Loire Haute Loire et depuis 18 mois à la Banque Populaire Grand Ouest en tant que Directrice Générale Adjointe «

Guillaume Loyer, Directeur Promotion Bretagne – GIBOIRE

» En relation directe avec la Direction Générale, Guillaume est le point d’entrée sur la validation et l’engagement dans la stratégie de développement du Groupe. Il identifie et anticipe les évolutions du secteur, en analysant les dossiers de consultation et diffus, les besoins de la clientèle grâce à sa connaissance du marché local et régional. Il déploie et fidélise un réseau d’acteurs clés locaux pour garantir la réalisation d’opérations d’ambition en lien avec les partenaires locaux. «

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 23 novembre à partir de 18h00, à la Faculté des sciences économiques, Campus centre, place Hoche à Rennes.

Inscription obligatoire.

Dans la limite des places disponibles.



Fondation Rennes 1