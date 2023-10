Projection-débat « Bigger Than Us » Faculté des Sciences Economiques – Bâtiment 2 Amphi 3 Rennes, 10 octobre 2023, Rennes.

Projection-débat « Bigger Than Us » Mardi 10 octobre, 18h30 Faculté des Sciences Economiques – Bâtiment 2 Amphi 3 Gratuit sur inscription

BIGGER THAN US est un documentaire de 96 minutes tourné dans sept pays, sur les défis les plus cruciaux de notre époque et l’engagement de sept jeunes activistes pour sauver la vie et la dignité dans leur communauté.

BIGGER THAN US est plus qu’un film. C’est une aventure à partager et un outil pour se lier et nous éduquer les uns les autres.

Cette projection-débat organisée la veille du Forum Séisme a pour objectif d’échanger sur la seule question qui vaille : et maintenant, que faisons-nous ?

En présence de Flore Vasseur, cette rencontre est ouverte à toutes et tous, sur inscription.

https://www.youtube.com/watch?v=AnR6YFpRUzA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T18:30:00+02:00 – 2023-10-10T21:00:00+02:00

