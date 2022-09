Fête de la Science au laboratoire Complexité, Innovation, Activités Motrices et Sportives (CIAMS) Faculté des Sciences du Sport – Université Paris-Saclay Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Essonne

Fête de la Science au laboratoire Complexité, Innovation, Activités Motrices et Sportives (CIAMS) Faculté des Sciences du Sport – Université Paris-Saclay, 9 octobre 2022, Bures-sur-Yvette. Fête de la Science au laboratoire Complexité, Innovation, Activités Motrices et Sportives (CIAMS) Dimanche 9 octobre, 13h30 Faculté des Sciences du Sport – Université Paris-Saclay Ateliers sur les mouvements du corps humain. Faculté des Sciences du Sport – Université Paris-Saclay Bâtiment 335 – rue Pierre de Coubertin – Orsay Montjay Bures-sur-Yvette 91440 Essonne Île-de-France Ateliers à 13h30, 14h45, 16h

• Comment fait-on pour tenir debout ?

• Que révèle votre saut ?

• Venez mesurer votre force !

• Qui sera le plus rapide ?

