Avec cette exposition d’objets d’un passé ancien ou plus récent exposés hors les murs, IJCLab s’attache à montrer la science à travers neuf réalisations techniques.

Chaque objet est accompagné d’un totem explicatif retraçant son historique ainsi que les enjeux scientifiques et techniques qui luis sont liés.

Public cible : à partir de 13 ans • Sentier Histoire & Nature.

Ce sentier propose de vous emmener à la découverte de l’histoire et du patrimoine naturel de la vallée scientifique de l’Yvette. Le parcours relie les campus SUD de l’Université Paris-Saclay et le parc du CNRS.

Public cible : à partir de 10 ans • Parcours 12 Scientifiques, 12 défis.

Tout au long des 1 200 mètres du parcours, vous découvrirez 12 personnalités qui ont marqué l’histoire scientifique de l’Université Paris-Saclay.

Chaque panneau vous permettra d’en connaître un peu plus sur ces femmes et ces hommes d’exception, connu•es ou pas du grand public.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

