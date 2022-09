Fête de la Science au COMPAS Faculté des Sciences d’Orsay – Université Paris-Saclay Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Fête de la Science au COMPAS Faculté des Sciences d’Orsay – Université Paris-Saclay, 9 octobre 2022, Orsay. Fête de la Science au COMPAS Dimanche 9 octobre, 13h30 Faculté des Sciences d’Orsay – Université Paris-Saclay Visite Ateliers « Se déplacer en ville » Faculté des Sciences d’Orsay – Université Paris-Saclay Bâtiment 301 – avenue Jean Perrin – Orsay Corbeville Orsay 91400 Essonne Île-de-France Comment déplacer un certain nombre de personnes sur différentes distances ? Comment fonctionnent les voitures à hydrogène ? Comment transformer l’énergie éolienne en électricité ? Des jeux et ateliers en continu vous permettrons d’aborder ces questions !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-09T13:30:00+02:00

2022-10-09T17:30:00+02:00

