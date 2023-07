Visite du Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay Faculté des Sciences d’Orsay – Serres de biologie végétale Bures-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Bures-sur-Yvette

Essonne Visite du Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay Faculté des Sciences d’Orsay – Serres de biologie végétale Bures-sur-Yvette, 16 septembre 2023, Bures-sur-Yvette. Visite du Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay Samedi 16 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Faculté des Sciences d’Orsay – Serres de biologie végétale Inscription obligatoire Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay vous invite à venir parcourir ses collections sous des aspects divers.

Ethnobotanique, artistique et récréatif, chacun trouvera matière à aiguiser ses connaissances sur le monde végétal.

La découverte du patrimoine naturel du jardin botanique se fera sous un angle ethnobotanique. Partez à la rencontre des collections végétales du jardin et de la richesse de ses milieux. Faculté des Sciences d’Orsay – Serres de biologie végétale Bât. 365 – Rue du Doyen André Guinier 91400 Orsay Bures-sur-Yvette 91400 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « parc-botanique.launay@universite-paris-saclay.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 Histor – Frédérique Trouslard Détails Catégories d’Évènement: Bures-sur-Yvette, Essonne Autres Lieu Faculté des Sciences d'Orsay - Serres de biologie végétale Adresse Bât. 365 - Rue du Doyen André Guinier 91400 Orsay Ville Bures-sur-Yvette Departement Essonne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Faculté des Sciences d'Orsay - Serres de biologie végétale Bures-sur-Yvette

Faculté des Sciences d'Orsay - Serres de biologie végétale Bures-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bures-sur-yvette/